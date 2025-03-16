السيد الحوثي: أطلب من شعبنا أن يخرج غداً خروجاً مليونياً في صنعاء وباقي المحافظات ليؤكد دعم غزة والتصدي للعدوان الأميركي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2025 - 21:34

السيد الحوثي: أطلب من شعبنا أن يخرج غداً خروجاً مليونياً في صنعاء وباقي المحافظات ليؤكد دعم غزة والتصدي للعدوان الأميركي

منذ 21 mins 16 March، 2025
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