السيد الحوثي: العدو “الإسرائيلي” شن قبل أيام 40 غارة في ليلة واحدة بسوريا ويدمر ويقتل ويحتل ويتوسع وكل هذه جرائم واعتداءات واضحة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2025 - 21:34

السيد الحوثي: العدو “الإسرائيلي” شن قبل أيام 40 غارة في ليلة واحدة بسوريا ويدمر ويقتل ويحتل ويتوسع وكل هذه جرائم واعتداءات واضحة

منذ 31 mins 16 March، 2025
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