السيد الحوثي: لا يمكننا أن نتفرج تجاه ما يجري مع الشعب الفلسطيني وشعبنا مستمر في إسناده ولن نفرط بالتزاماتنا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2025 - 21:34

السيد الحوثي: لا يمكننا أن نتفرج تجاه ما يجري مع الشعب الفلسطيني وشعبنا مستمر في إسناده ولن نفرط بالتزاماتنا

منذ 46 mins 16 March، 2025
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