وسائل إعلام “إسرائيلية”: إقالة رونين بار ستكون هزة سياسية كبرى في “إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2025 - 20:02

وسائل إعلام “إسرائيلية”: إقالة رونين بار ستكون هزة سياسية كبرى في “إسرائيل”

منذ 30 mins 16 March، 2025
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