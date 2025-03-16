سريع: القوات المسلحة اليمنية مستمرةٌ في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي وفرض الحظر على سفنه في منطقة العمليات المعلن عنها حتى إدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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March 16 2025 - 20:02

سريع: القوات المسلحة اليمنية مستمرةٌ في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي وفرض الحظر على سفنه في منطقة العمليات المعلن عنها حتى إدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة

منذ 59 mins 16 March، 2025
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