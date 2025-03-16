سريع: رداً على هذا العدوان نفذت القوات المسلحة عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها حاملة الطائرات الأمريكية “يو أس أس هاري ترومان” والقطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر وذلك بـ 18 صاروخاً بالستياً ومجنحاً وطائرة مسيرة في عملية مشتركة – موقع قناة المنار – لبنان
سريع: رداً على هذا العدوان نفذت القوات المسلحة عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها حاملة الطائرات الأمريكية “يو أس أس هاري ترومان” والقطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر وذلك بـ 18 صاروخاً بالستياً ومجنحاً وطائرة مسيرة في عملية مشتركة