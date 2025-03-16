المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد “يحيى سريع”: شن العدو الأمريكي عدواناً سافراً على بلدنا خلال الساعات الماضية بأكثر من 47 غارة جوية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2025 - 20:02

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد “يحيى سريع”: شن العدو الأمريكي عدواناً سافراً على بلدنا خلال الساعات الماضية بأكثر من 47 غارة جوية

منذ 1 ساعة 16 March، 2025
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