المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: تبرير جيش الاحتلال لمجزرة بيت لاهيا يثبت أنه يرتكب الجريمة ثم ينسج أكاذيب ومبررات لتضليل الرأي العام – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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March 16 2025 - 15:26

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: تبرير جيش الاحتلال لمجزرة بيت لاهيا يثبت أنه يرتكب الجريمة ثم ينسج أكاذيب ومبررات لتضليل الرأي العام

منذ 48 mins 16 March، 2025
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