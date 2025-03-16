حزب الله: يأتي ‏هذا العدوان في محاولة يائسة لثني هذا الشعب الأبي عن مواصلة مساندته البطولية للشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2025 - 13:54

حزب الله: يأتي ‏هذا العدوان في محاولة يائسة لثني هذا الشعب الأبي عن مواصلة مساندته البطولية للشعب الفلسطيني

منذ 1 ساعة 16 March، 2025
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