جنبلاط: أعلن انتهاء تقليد إحياء ذكرى كمال جنبلاط بعد اعتقال النظام الجديد في سوريا بقيادة أحمد الشرع المسؤول عن جريمة الاغتيال – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2025 - 12:20

جنبلاط: أعلن انتهاء تقليد إحياء ذكرى كمال جنبلاط بعد اعتقال النظام الجديد في سوريا بقيادة أحمد الشرع المسؤول عن جريمة الاغتيال

منذ 48 mins 16 March، 2025
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