اعلام العدو: نتائج التحقيق في اقتحام حماس مستوطنة نير عوز مخزية وتظهر الكيان على أنه ضعيف ومتفكك – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2025 - 10:50

اعلام العدو: نتائج التحقيق في اقتحام حماس مستوطنة نير عوز مخزية وتظهر الكيان على أنه ضعيف ومتفكك

منذ 45 mins 16 March، 2025
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