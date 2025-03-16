المكتب الاعلامي في غزة: نعيش احدى مراحل المجاعة لان 80% من السكان لا يملكون الغذاء بانتظام – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2025 - 10:48

المكتب الاعلامي في غزة: نعيش احدى مراحل المجاعة لان 80% من السكان لا يملكون الغذاء بانتظام

منذ 52 mins 16 March، 2025
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