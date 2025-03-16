قائد حرس الثورة الايراني اللواء حسين سلامي: لن نبدأ الحروب لكن إذا تم تهديدنا من أي جهة فسيكون ردنا حاسماً ومصيرياً – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2025 - 10:48

قائد حرس الثورة الايراني اللواء حسين سلامي: لن نبدأ الحروب لكن إذا تم تهديدنا من أي جهة فسيكون ردنا حاسماً ومصيرياً

منذ 1 ساعة 16 March، 2025
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