مصادر فلسطينية: استشهاد فلسطيني أثناء ملاحقة قوات الاحتلال للعمال قرب الجدار الفاصل في بلدة الرام بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2025 - 10:48

مصادر فلسطينية: استشهاد فلسطيني أثناء ملاحقة قوات الاحتلال للعمال قرب الجدار الفاصل في بلدة الرام بالقدس المحتلة

منذ 1 ساعة 16 March، 2025
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