الخارجية الايرانية : استمرار القتل والاحتلال في فلسطين المحتلة بدعم اميركي بريطاني مصدر لانعدام الامن في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2025 - 09:16

الخارجية الايرانية : استمرار القتل والاحتلال في فلسطين المحتلة بدعم اميركي بريطاني مصدر لانعدام الامن في المنطقة

منذ 20 mins 16 March، 2025
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