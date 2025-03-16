قوات الاحتلال تطلق القنابل الغازية بمحيط مستشفى رام الله خلال اقتحام مخيم قدورة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2025 - 07:44

قوات الاحتلال تطلق القنابل الغازية بمحيط مستشفى رام الله خلال اقتحام مخيم قدورة

منذ 60 mins 16 March، 2025
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