قوات الاحتلال تطلق القنابل الغازية بمحيط مستشفى رام الله خلال اقتحام مخيم قدورة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2025 - 07:44
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قوات الاحتلال تطلق القنابل الغازية بمحيط مستشفى رام الله خلال اقتحام مخيم قدورة
منذ 60 mins
16 March، 2025
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