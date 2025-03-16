وسائل اعلام يمنية: استشهاد 24 شخصا وإصابة 23 في 40 غارة أمريكية على صنعاء وصعدة ومحافظات أخرى – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2025 - 06:12

وسائل اعلام يمنية: استشهاد 24 شخصا وإصابة 23 في 40 غارة أمريكية على صنعاء وصعدة ومحافظات أخرى

منذ 50 mins 16 March، 2025
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