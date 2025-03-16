الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: اليمن الذي كان في الخندق الأول دفاعاً عن كرامة العرب لن يُهزم وندعو جماهير الأمة وأحرار العالم إلى النزول للميادين نصرةً لليمن ورفضاً لهذا العدوان الغاشم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2025 - 06:12

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: اليمن الذي كان في الخندق الأول دفاعاً عن كرامة العرب لن يُهزم وندعو جماهير الأمة وأحرار العالم إلى النزول للميادين نصرةً لليمن ورفضاً لهذا العدوان الغاشم

منذ 52 mins 16 March، 2025
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