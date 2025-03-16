قوات الاحتلال تعتقل الطالبة في جامعة النجاح إباء عمار الأغبر بعد مداهمة منزل عائلتها في حي رفيديا بمدينة نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2025 - 06:10

قوات الاحتلال تعتقل الطالبة في جامعة النجاح إباء عمار الأغبر بعد مداهمة منزل عائلتها في حي رفيديا بمدينة نابلس

منذ 2 ساعة 16 March، 2025
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