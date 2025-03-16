وسائل اعلام يمنية: غارات أمريكية تستهدف منطقة عطان جنوب العاصمة صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2025 - 04:40

وسائل اعلام يمنية: غارات أمريكية تستهدف منطقة عطان جنوب العاصمة صنعاء

منذ 1 ساعة 16 March، 2025
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