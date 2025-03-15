لجان المقاومة في فلسطين: العدوان الأميركي لن يفلح في كسر ارادة الشعب اليمني القوية و الصلبة في مواجهة قوى الطغيان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2025 - 22:10

لجان المقاومة في فلسطين: العدوان الأميركي لن يفلح في كسر ارادة الشعب اليمني القوية و الصلبة في مواجهة قوى الطغيان

منذ 12 mins 15 March، 2025
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