نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة بدأت تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف في اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2025 - 20:28

نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة بدأت تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف في اليمن

منذ 10 mins 15 March، 2025
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