رئيس الجمهورية جوزاف عون: لبنان وطن التعددية والمشاركة السياسية لجميع شرائح المجتمع دون تهميش أو عزل أو إقصاء أمر بالغ الأهمية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2025 - 20:28

رئيس الجمهورية جوزاف عون: لبنان وطن التعددية والمشاركة السياسية لجميع شرائح المجتمع دون تهميش أو عزل أو إقصاء أمر بالغ الأهمية

منذ 54 mins 15 March، 2025
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