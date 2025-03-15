حماس: نطالب الوسطاء بالتحرك العاجل والضغط على مجرم الحرب نتنياهو المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية لإلزامه بما تم الاتفاق عليه – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2025 - 16:54

حماس: نطالب الوسطاء بالتحرك العاجل والضغط على مجرم الحرب نتنياهو المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية لإلزامه بما تم الاتفاق عليه

منذ 1 ساعة 15 March، 2025
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عاجل - غير مصنف

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