اللجنة الإعلامية في طولكرم: 24 ألفًا بلغ عدد النازحين من مخيمي نور شمس وطولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2025 - 15:00

اللجنة الإعلامية في طولكرم: 24 ألفًا بلغ عدد النازحين من مخيمي نور شمس وطولكرم

منذ 31 mins 15 March، 2025
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