وزير جيش العدوّ “الإسرائيلي” الأسبق موشيه يعالون: نتنياهو يماطل في تنفيذ الاتفاق مع حماس لإرضاء سموتريتش – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2025 - 14:58

وزير جيش العدوّ “الإسرائيلي” الأسبق موشيه يعالون: نتنياهو يماطل في تنفيذ الاتفاق مع حماس لإرضاء سموتريتش

منذ 37 mins 15 March، 2025
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