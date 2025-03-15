الإعلام العبري: الكابينت يتلقى اليوم تقريرا بشأن صفقة التبادل من فريق التفاوض العائد من الدوحة وسيجتمع اليوم لاتخاذ قرارات بشأن الخطوات المقبلة المتعلقة بصفقة التبادل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2025 - 14:58

الإعلام العبري: الكابينت يتلقى اليوم تقريرا بشأن صفقة التبادل من فريق التفاوض العائد من الدوحة وسيجتمع اليوم لاتخاذ قرارات بشأن الخطوات المقبلة المتعلقة بصفقة التبادل

منذ 41 mins 15 March، 2025
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