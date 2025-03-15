الدفاع المدني اللبناني: شهيدان في غارة للعدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة برج الملوك جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2025 - 14:58

الدفاع المدني اللبناني: شهيدان في غارة للعدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة برج الملوك جنوب لبنان

منذ 47 mins 15 March، 2025
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