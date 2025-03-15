حماس: ندعو المؤسسات الإعلامية والصحفية إلى إدانة هذا القرار وتعزيز دورها في فضح انتهاكات الاحتلال ونؤكد أن محاولات الاحتلال تغييب الحقيقة ستبوء بالفشل وأن صوت المقاومة سيظل حاضرًا يعبّر عن معاناة شعبنا وحقوقه المشروعة حتى التحرير والعودة – موقع قناة المنار – لبنان
حماس: ندعو المؤسسات الإعلامية والصحفية إلى إدانة هذا القرار وتعزيز دورها في فضح انتهاكات الاحتلال ونؤكد أن محاولات الاحتلال تغييب الحقيقة ستبوء بالفشل وأن صوت المقاومة سيظل حاضرًا يعبّر عن معاناة شعبنا وحقوقه المشروعة حتى التحرير والعودة