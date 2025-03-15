حماس: ندعو المؤسسات الإعلامية والصحفية إلى إدانة هذا القرار وتعزيز دورها في فضح انتهاكات الاحتلال ونؤكد أن محاولات الاحتلال تغييب الحقيقة ستبوء بالفشل وأن صوت المقاومة سيظل حاضرًا يعبّر عن معاناة شعبنا وحقوقه المشروعة حتى التحرير والعودة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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March 15 2025 - 05:32

حماس: ندعو المؤسسات الإعلامية والصحفية إلى إدانة هذا القرار وتعزيز دورها في فضح انتهاكات الاحتلال ونؤكد أن محاولات الاحتلال تغييب الحقيقة ستبوء بالفشل وأن صوت المقاومة سيظل حاضرًا يعبّر عن معاناة شعبنا وحقوقه المشروعة حتى التحرير والعودة

منذ 58 mins 15 March، 2025
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