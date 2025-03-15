خارجية جنوب إفريقيا: أحطنا علما بتغريدة ماركو روبيو بشأن سفيرنا وسنتواصل عبر القنوات الدبلوماسية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2025 - 04:00

خارجية جنوب إفريقيا: أحطنا علما بتغريدة ماركو روبيو بشأن سفيرنا وسنتواصل عبر القنوات الدبلوماسية

منذ 1 ساعة 15 March، 2025
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