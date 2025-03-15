ماكرون في منشور على منصة إكس اثر محادثة هاتفية جرت بينه وبين رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام: ناقشنا آفاق إعادة الإعمار والإصلاحات التي تتطلبها وهذا العمل ضروري للبنان وللمنطقة بأسرها والتزام فرنسا تجاه لبنان لا يزال كاملا من أجل تعافيه ومن أجل سيادته – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2025 - 02:28

ماكرون في منشور على منصة إكس اثر محادثة هاتفية جرت بينه وبين رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام: ناقشنا آفاق إعادة الإعمار والإصلاحات التي تتطلبها وهذا العمل ضروري للبنان وللمنطقة بأسرها والتزام فرنسا تجاه لبنان لا يزال كاملا من أجل تعافيه ومن أجل سيادته

منذ 1 ساعة 15 March، 2025
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