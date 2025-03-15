الغارديان عن رئيس وزراء بريطانيا: لا يمكن السماح لبوتين بالتلاعب بإمكانية وقف إطلاق النار في أوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2025 - 00:56

الغارديان عن رئيس وزراء بريطانيا: لا يمكن السماح لبوتين بالتلاعب بإمكانية وقف إطلاق النار في أوكرانيا

منذ 6 mins 15 March، 2025
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