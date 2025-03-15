أ.ف.ب عن بيان لرئيس الوزراء البريطاني: بوتين غير جاد بشأن السلام – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 15 2025 - 00:54

أ.ف.ب عن بيان لرئيس الوزراء البريطاني: بوتين غير جاد بشأن السلام

منذ 8 mins 15 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة