قوات الاحتلال تقتحم بلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2025 - 00:56

قوات الاحتلال تقتحم بلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم

منذ 13 mins 15 March، 2025
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