حركة حماس: نستنكر بشدّة القرار الأمريكي الأوروبي المشترك بحجب قناة الأقصى الفضائية عن كافة الأقمار الصناعية ونعدّه انتهاكًا صارخًا لحرية العمل الإعلامي ولحق شعبنا المشروع في إيصال صوته إلى العالم – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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March 15 2025 - 00:56

حركة حماس: نستنكر بشدّة القرار الأمريكي الأوروبي المشترك بحجب قناة الأقصى الفضائية عن كافة الأقمار الصناعية ونعدّه انتهاكًا صارخًا لحرية العمل الإعلامي ولحق شعبنا المشروع في إيصال صوته إلى العالم

منذ 18 mins 15 March، 2025
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