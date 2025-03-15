رويترز: مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح تمرير مشروع قانون يتيح تمويلا مؤقتا لمدة 6 أشهر لمنع إغلاق الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2025 - 00:56

رويترز: مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح تمرير مشروع قانون يتيح تمويلا مؤقتا لمدة 6 أشهر لمنع إغلاق الحكومة

منذ 26 mins 15 March، 2025
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