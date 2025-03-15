رويترز عن ترامب: ننتظر أخبارا جيدة جدا من روسيا ولقد تحدثنا مع بوتين وأشعر أن موسكو ستبرم صفقة معنا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2025 - 00:56

رويترز عن ترامب: ننتظر أخبارا جيدة جدا من روسيا ولقد تحدثنا مع بوتين وأشعر أن موسكو ستبرم صفقة معنا

منذ 28 mins 15 March، 2025
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