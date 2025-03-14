4 شهداء في قصف للاحتلال بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2025 - 17:12

4 شهداء في قصف للاحتلال بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة

منذ 54 mins 14 March، 2025
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