الرئيس بري: حفظ لبنان من حفظ الجنوب وحفظه هو مسؤولية وطنية جامعة ويجب أن تكون نقطة إجماع ووحدة وليس نقطة إفتراق – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2025 - 15:42

الرئيس بري: حفظ لبنان من حفظ الجنوب وحفظه هو مسؤولية وطنية جامعة ويجب أن تكون نقطة إجماع ووحدة وليس نقطة إفتراق

منذ 11 mins 14 March، 2025
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