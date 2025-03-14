رويترز عن وزير خارجية “أرض الصومال”: لا محادثات مع أي طرف بشأن إعادة توطين الفلسطينيين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2025 - 14:10

رويترز عن وزير خارجية “أرض الصومال”: لا محادثات مع أي طرف بشأن إعادة توطين الفلسطينيين

منذ 59 mins 14 March، 2025
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