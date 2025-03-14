أهالي بلدة حضر في الجولان السوري المحتل: لم ولن ننسى جرائم وانتهاكات الاحتلال بحق أهلنا بالجولان والضفة الغربية وغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2025 - 14:10

أهالي بلدة حضر في الجولان السوري المحتل: لم ولن ننسى جرائم وانتهاكات الاحتلال بحق أهلنا بالجولان والضفة الغربية وغزة

منذ 1 ساعة 14 March، 2025
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