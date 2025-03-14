هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريب فقد يموت الأحياء من المختطفين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 14 2025 - 11:06

هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريب فقد يموت الأحياء من المختطفين

منذ 53 mins 14 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة