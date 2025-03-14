هيئة عائلات الأسرى “الإسرائيليين” في غزة: الوقت ينفد والفرصة الآن ولن يكون هناك موعد آخر لإطلاق سراح المختطفين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2025 - 11:04

هيئة عائلات الأسرى “الإسرائيليين” في غزة: الوقت ينفد والفرصة الآن ولن يكون هناك موعد آخر لإطلاق سراح المختطفين

منذ 53 mins 14 March، 2025
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