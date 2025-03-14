حركة حماس: ندعو شعبنا إلى عدم الرضوخ لإجراءات الاحتلال والاستمرار في حماية الأقصى من المستوطنين ومخططات التهويد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2025 - 11:04

حركة حماس: ندعو شعبنا إلى عدم الرضوخ لإجراءات الاحتلال والاستمرار في حماية الأقصى من المستوطنين ومخططات التهويد

منذ 57 mins 14 March، 2025
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