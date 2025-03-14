إذاعة الجيش “الإسرائيلي” عن شقيق “نمرود كوهين” الأسير في غزة: الحكومة تعمل ضدنا وللأسف هذا هو الوضع الآن – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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March 14 2025 - 09:32

إذاعة الجيش “الإسرائيلي” عن شقيق “نمرود كوهين” الأسير في غزة: الحكومة تعمل ضدنا وللأسف هذا هو الوضع الآن

منذ 17 mins 14 March، 2025
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