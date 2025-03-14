قوات الاحتلال تعتقل 5 أشقاء فلسطينيين خلال اقتحامها مدينة الخليل بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2025 - 07:56

قوات الاحتلال تعتقل 5 أشقاء فلسطينيين خلال اقتحامها مدينة الخليل بالضفة الغربية

منذ 1 ساعة 14 March، 2025
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