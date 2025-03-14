الولايات المتحدة | ترامب بشأن ضم غرينلاند: أعتقد أن الأمر سيحصل

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس عن قناعته بأنّ ضمّ بلاده لغرينلاند، المنطقة الدنماركية المتمتّعة بحكم ذاتي، “سيحصل” في نهاية المطاف ممّا سيعزّز “الأمن الدولي”.

وسارع رئيس وزراء غرينلاند المنتهية ولايته ميوت إيغده إلى التنديد بتصريحات ترامب، مؤكدا أنه سيجمع زعماء الأحزاب السياسية للخروج بردّ موحّد على ما قاله الرئيس الأميركي.

وصرّح ترامب لدى استقباله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته “أعتقد أنّ الأمر سيحصل”، مضيفا “نحن بحاجة إليها من أجل الأمن الدولي”.

وأضاف ترامب أنّ روته يمكن أن يكون “فعّالا للغاية” في تحقيق هذه الخطوة.

وقال “كما تعلم يا مارك، نحن بحاجة إلى ذلك من أجل الأمن الدولي… لدينا العديد من الأطراف الفاعلة المفضّلة لنا التي تجوب الساحل، وعلينا أن نكون حذرين”، في إشارة واضحة إلى تزايد الاهتمام الصيني والروسي في المنطقة القطبية الشمالية.

وفي ردّ على موقف ترامب، قال رئيس الوزراء إيغده “كفى”. وأضاف عبر فيسبوك “هذه المرة، علينا تشديد لهجتنا رفضا (لما يدلي به) ترامب. لا ينبغي أن يستمر التقليل من احترامنا”.

وسلّطت تهديدات ترامب بالاستيلاء على الجزيرة الغنية بالموارد الطبيعية، أنظار العالم أجمع على هذه المنطقة، لا سيّما وأنه رفض استبعاد استخدام القوة “للسيطرة على غرينلاند”.

ويأتي تصريح الملياردير الجمهوري بعيد انتخابات تشريعية جرت في غرينلاند وصوّتت فيها غالبية سكان الجزيرة البالغ عددهم 57 ألف نسمة، لصالح أحزاب مؤيدة لاستقلال الجزيرة.

من جهته، أكد روته أنّه لن يتدخّل في أيّ مسألة تتعلق بانضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة. وقال “لا أريد جرّ الناتو إلى هذا الأمر”.

لكنّ الأمين العام لفت إلى أنه “عندما يتعلّق الأمر بالشمال الأقصى والقطب الشمالي، فأنت محقّ تماما (…) الصينيون يستخدمون هذه الطرق الآن. نعلم أنّ الروس يعيدون تسليح أنفسهم. نعلم أنّ لدينا نقصا في كاسحات الجليد”.

وأضاف “من هنا فإنّ حقيقة أن تعمل سبع دول، باستثناء روسيا، سبع دول في القطب الشمالي تعمل معا على هذا الأمر بقيادة الولايات المتحدة، هو أمر بالغ الأهمية لضمان بقاء تلك المنطقة، ذلك الجزء من العالم، آمنا”.

المصدر: وكالات