مراسل المنار: قوات العدو تلقي قنابل مضيئة في أجواء الموقع العسكري المعادي على طريق مركبا – حولا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2025 - 23:34

مراسل المنار: قوات العدو تلقي قنابل مضيئة في أجواء الموقع العسكري المعادي على طريق مركبا – حولا

منذ 16 mins 13 March، 2025
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