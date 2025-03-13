الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق للمرة الثانية على علو منخفض فوق منطقة البقاع – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2025 - 21:50

الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق للمرة الثانية على علو منخفض فوق منطقة البقاع

منذ 10 mins 13 March، 2025
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