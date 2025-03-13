جريح بإطلاق نار في المنية شمال لبنان

أصيب (م.ا.ع) بطلق ناري في قدمه جراء إشكال فردي حصل مساء يوم الخميس في بلدة برج اليهودية – كرم الاخرس في المنية، تطور الى عراك وتضارب، حيث أقدم (ه.خ) على إطلاق النار باتجاهه من مسدسه الحربي، بحسب ما افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة “على الفور تم نقل المصاب الى مستشفى المنية الحكومي لتلقي العلاج ووصفت حالته بالمستقرة، فيما فر مطلق النار الى جهة مجهولة”، وتابعت “حضرت الأجهزة الامنية وباشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة والبحث جار عن مطلق النار وتعقبه تمهيدا لتوقيقه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام